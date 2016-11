Glitschige Penisse von Genital Jousting penetrieren sich jetzt gegenseitig auf Steam Early Access

Nachdem wir im März das lustige Gang-Bang-Multiplayer-Spiel Genital Jousting entdeckt haben, ist der Penis-Titel jetzt bei Steam Early Access verfügbar.

Genital Jousting, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Genitalraufen“, ist wohl das skurrilste Spiel des Jahres. In Genital Jousting versuchen nämlich glitschige Penisse, andere Penisse zu penetrieren.

Das Ganze ist als buntes Gang-Bang-Multiplayer-Spiel für vier bis acht Spieler konzipiert. Die Spieler müssen ihre Mitspieler dabei von hinten penetrieren, garniert durch coole Soundeffekte und glitschige Spuren der Penisse. Während der Phase bei Early Access wird Entwickler Free Lives noch weitere Updates an Genital Jousting vornehmen und setzt auf neue Features, Spielvarianten, Herausforderungen und Social Media, um dem Spiel die perfekte Form zu geben. Denn nur so wird daraus das schon lange ersehnte und dann hoffentlich famose Spiel über einzeln herumwuselnde Penisse.

Genital Jousting ist ab sofort für 4,99 Euro bei Steam Early Access für PC erhältlich.