Ghost Recon Wildlands: Ubisoft kündigt Season Pass und kostenloses PvP-Update nach Release an

Ubisoft nach der Veröffentlichung von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands weitere Inhalte. Angekündigt wurden ein kostenloses PvP-Update und der Season Pass, welcher zwei große Erweiterungen, fraktionsspezifische Ausrüstung, ein exklusives Fahrzeug, dauerhafte und einmalige EP-Booster und mehr enthält.

Season Pass-Besitzer erhalten zwei große Erweiterungen und eine spezielle Mission. Jedes Ausrüstungs-Paket schaltet Outfits und Waffen frei, die durch die Rebellion und die Unidad inspiriert wurden. Ihr werdet euch sogar ein Outfit schnappen können, welches den Stil eines Santa-Blanca-Kartellmitglieds nachahmt. Weitere Vorteile ergeben sich durch den dauerhaften und den einmalig nutzbaren, kurzen EP-Boost, der euch einen Vorsprung gegen das Kartell verschafft. Der Season Pass zu Ghost Recon Wildlands für das PlayStation 4, Xbox One und PC enthält:

Eine Woche Vorabzugang zu zwei großen Erweiterungen: Narco Road: Ihr infiltriert eine Gang von Schmugglern und nehmt an verrückten Wettrennen und Herausforderungen teil, um somit das Vertrauen des berüchtigten Anführers zu erlangen und die Gang von innen heraus zu zerschlagen. Auf euch warten neue Bosse und Fahrzeuge, in denen ihr durch die Wildlands reisen könnt. Fallen Ghosts: Während einer Evakuierungs-Mission wird der Helikopter der Ghosts abgeschossen. Ihr werdet einen neuen, mächtigen Gegner bekämpfen, neue Fähigkeiten erlernen und weitere Waffen freischalten, um die Mission erfolgreich abzuschließen.

Die Unidad-Verschwörung: Ihr müsst die Allianz zwischen Santa Blanca und Unidad in der Provinz Media Luna ins Schwanken zu bringen und letztendlich in die Brüche gehen lassen.

Peruanische Verbindung: Ihr könnt den Einsatz „Peruanische Verbindung“ absolvieren und sieben Aufnäher erhalten.

Fraktionsspezifische Ausrüstungspakete: Rebellions-Ghost-Paket: Enthält ein neues Outfit, welches von den tapferen Rebellen von Kataris 26 inspiriert wurde. Zusätzlich werden sie eine einzigartige AK-47 freischalten. Diese ist ausgestattet mit einem erweiterten Magazin und durch einzigartige Gravierungen individuell angepasst. Unidad-Ghost-Paket: Enthält Unidad-Verkleidung, die es ermöglicht, Unidad-Camps unbemerkt von innen heraus zu attackieren. Des Weiteren erhaltet ihr das einzigartige Unidad-LMG in den Farben der Unidad mit Reflexvisier und erweitertem Magazin. Santa-Blanca-Ghost-Paket: Durch eine von Santa Blanca inspirierte Montur könnt ihr den Stil der Gang nachahmen, ohne euch ihren Reihen anzuschließen. Das Paket schaltet außerdem die vergoldete Santa Blanca M1911 frei. Diese wurde speziell graviert und mit dem Zeichen des Kartells verziert, damit ihr ein verheerendes Chaos im Kartell anrichten könnt.

Exklusives Fahrzeug: Bolivianischer Minibus

Digitaler Inhalt: Ein dauerhafter +5%-EP-Boost Ein einmaliger, kurzer EP-Boost: +50% EP für den Host und +25% EP alle anderen Spieler in der Sitzung. Der Boost hält für zwei Stunden nach der Aktivierung.



Ubisoft kündigte ebenfalls an, dass ein PvP-Modus als kostenloses Update für alle Spieler nach der Veröffentlichung des Spiels eingeführt wird. Dieser Modus bietet ein taktisches klassenbasiertes Gefecht für 4-gegen-4-Spieler, welches ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen wird. Mehr Informationen über den PvP-Modus werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Mit Ghost Recon HQ, der offizielle Companion-App kostenlos auf iOS oder Android Tablet und Smartphones könnt ihr euer zweites Gerät sowohl im Solo- als auch im Koop-Spiel als Zusatz-Bildschirm nutzen. Durch Synchronisation mit dem Spiel kann die TacMap nahtlos über die App eingesehen werden. Fans erhalten zusätzlich Zugang zu detaillierten Informationen über die Charaktere, die sie in den Wildlands antreffen.

Ghost Recon Wildlands spielt in einem fiktionalen Bolivien in der nahen Zukunft. Die Wildlands stellen die größte offene Action-Adventure-Welt dar, die nach eigenen Angaben jemals von Ubisoft erschaffen wurde. Eure Aufgabe ist es, das Santa Blanka Drogenkartell mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu zerschlagen. Ghost Recon Wildlands ist ab dem 7. März für PS4, Xbox One und Windows-PC.