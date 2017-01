Gerücht: Xbox One Blockbuster Scalebound ist in Schwierigkeiten und könnte gecanceled werden – Update: Microsoft bestätigt Ende der Entwicklung

Der enorm gehypte Drachen-Action-Blockbuster Scalebound für Xbox One und PC ist Gerüchten zufolge in Schwierigkeiten und könnte sogar ganz gecancelled werden. Microsoft selbst will laut einem Sprecher „bald“ etwas zum Status des Projekts sagen.

Das klingt nicht gut.

Scalebound wird entwickelt von Bayonetta Director Hideki Kamiya und seinem Team bei Platinum Games und soll schon längere Zeit in massiven Entwicklungsschwierigkeiten stecken. Angekündigt wurde der Titel vor fast drei Jahren auf Microsofts E3 2014 Pressekonferenz und gehört seitdem zu beinahe jeder „Meist erwartete Spiele“-Liste.

Seit Monaten haben wir nichts mehr von Scalebound gesehen und auch in einem aktuellen Beitrag auf Microsofts Xbox Wire über die Zukunft von Xbox One ist der Titel abwesend. Microsoft hat außerdem die offizielle Scalebound-Produktseite von der Xbox-Website entfernt.

Update:

Microsoft hat jetzt bestätigt, dass die Entwicklung von Scalebound in der Tat eingestellt wurde.