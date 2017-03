Gears of War 2 de-indiziert und ab sofort im deutschen Xbox Store verfügbar

Zur Veröffentlichung von Gears of War 4 im vergangenen Herbst bekamen Kunden der Disc- und Digital-Version die Vorgänger-Spiele der Gears of War-Reihe für Xbox 360 kostenlos dazu. Da der zweite Teil der legendären Shooter-Reihe zu diesem Zeitpunkt noch auf der A-Liste der jugendgefährdenden Medien stand, galt dieses Angebot nicht für Deutschland. Bis jetzt!

Gears of War 2 ist ab sofort von der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen und damit für alle volljährigen Spieler kostenlos als Digital-Fassung verfügbar, die Gears of War 4 vor dem 31. Dezember 2016 gespielt haben. Euch wird ein Game-Code für den zweiten Teil der Shooter-Reihe per Nachricht auf euer Live-Konto geschickt – egal ob ihr den vierten Teil zuvor digital oder auf Disc gespielt habt.