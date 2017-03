FlatOut 4: Total Insanity erscheint schon in 2 Wochen

Bigben Interactive und das französische Studio Kylotonn Racing Games haben den Erscheinungstermin von FlatOut 4: Total Insanity bekannt gegeben.

Der neue Racer vom den Machern von WRC 5 und WRC 6 startet am 17. März auf PlayStation 4 und Xbox One durch. FlatOut 4: Total Insanity bietet eine explosive Mischung klassischer Spielmodi und exklusiver, neuer Inhalte. Hinzukommen Fahrzeuge mit Nitro-Booster, irre Strecken und feurige Explosionen. Im neuen Modus „Keep The Flag“ müssen die Spieler einem Trupp Wahnsinniger entkommen, deren Ziel es ist, ihre Flagge zu stehlen.

FlatOut 4: Total Insanity bietet: