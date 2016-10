Final Fantasy XV kommt mit der Road to Release Tour in eure Stadt – hoffentlich!

Square Enix lädt Fans vor dem Release von Final Fantasy XV am 29. November zur großen „Road to Release“-Tour in sieben deutschen Großstädten dazu ein, das epische Abenteuer um Kronprinz Noctis und seine Freunde schon vor Veröffentlichung anzuspielen.

An jeweils 40 Anspielstationen – sowohl für Xbox One als auch für PS4 – kann der Rollenspiel-Blockbuster ab dem 2. November in Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg ausführlich angespielt werden. Das mysteriöse Kapitel 0 wird dabei sicher für Diskussionen sorgen.

An ausgewählten Standorten warten zudem Special Guests, wie z.B. Nino Kerl vom YouTube-Kanal NinotakuTV (https://www.youtube.com/ninotakutv) in München. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der offiziellen Website bekanntgegeben.

Um Wartezeiten zu umgehen, können Fans sich beim Online-Service Eventbrite einen kostenlosen Fast Pass sichern, mit dem sie beim Einlass bevorzugt behandelt werden. Unsere Empfehlung: Machen!

Jeder Besucher kann sich außerdem über eine Goodie-Bag mit coolen Geschenken zu Final Fantasy XV freuen (solange der Vorrat reicht). Die jeweils ersten 50 Besucher des Tages erhalten außerdem ein offizielles, streng limitiertes Tour-Shirt.