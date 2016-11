FIFA 17 am kommenden Wochenende kostenlos in vollem Umfang spielen

Am kommenden Wochenende könnt ihr FIFA 17 in vollem Umfang und gänzlich kostenlos für Xbox One und PlayStation 4 ausprobieren. Ab heute 19 Uhr bis einschließlich Montag (27. November) um 8:59 Uhr stehen euch sämtliche Spielmodi inklusive der Fußball-Story „The Journey“ zur Verfügung. Darin schlüpfen ihr in die Rolle des aufstrebenden Nachwuchstalents Alex Hunter und erlebt sein Premier League-Abenteuer auf und abseits des Rasens.

Wer nach dem Wochenende in die Verlängerung gehen möchten, kann FIFA 17 bis zum 28. November mit einem Rabatt von 40% erwerben und die während der Testphase erreichten Fortschritte in die gekaufte Version übernehmen. Zur Feier des bevorstehenden Gratis-Wochenendes kündigte EA Sports zudem einen neuen TV-Spot im Rahmen der Golden Controller Awards 2016 an, in dem neben den Fußballstars James Rodriguez, Eden Hazard, Marco Reus und Anthony Martial auch ein weiterer, ganz besonderer Superstar auftreten soll.

FIFA 17 gibt es für Xbox One, PlayStation 4, PC sowie PlayStation 3 und Xbox 360.