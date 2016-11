Fallout 4: Mod-Unterstützung für PS4 kommt in dieser Woche

Nach langem Hin und Her kommt die Mod-Unterstützung für Fallout 4 in dieser Woche endlich auf die PS4. Zuerst konnten sich Bethesda und Sony zum Thema Mods nicht einigen, dann kündigte Bethesda doch noch Mod-Unterstützung an.

Mit dem Update 1.8 für Fallout 4 sollen Mods (Modifikationen) auf der PS4 dann endlich möglich sein. Das ebenfalls von Bethesda entwickelte The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ist bereits seit dem 28. Oktober erhältlich und unterstützt ebenfalls Mods auf PS4 und Xbox One. Da Sony die Größe der Mods allerdings auf 1 GB beschränkt, während Microsoft auf der Xbox One 5 GB zulässt, wird es auf der PS4 weniger Mods geben als auf Xbox One.

Fallout 4 unterstützt Mods auf der Xbox One bereits seit Mai 2016.