Eure vollständige VR-Erfahrung mit Oculus Rift wird demnächst noch kostspieliger

Eure volle VR-Erfahrung mit Oculus Rift wird demnächst ein noch tieferes Loch in eure Geldbörse reißen: Ab sofort könnt ihr die Oculus Touch-Controller auf Oculus.com und bei Media Markt und Saturn vorbestellen.

Die Touch-Controller wird weltweit am 6. Dezember ausgeliefert und kann aktuell für 199 Euro vorbestellt werden. Zum Paket gehören neben den beiden Controllern ein zweiter Sensor sowie ein Anschluss für Rock Band VR. Zusätzlich erhalten alle Vorbesteller noch The Unspoken und VR Sports Challenge, so dass ihr gleich am ersten Tag zaubern und Touchdowns erzielen können. Zum Verkaufsstart der Touch-Controller gibt es 35 speziell für VR designte Titel und weitere sollen schon bald folgen.

Sofern ihr Oculus Rift auf Oculus.com vorbestellt und gekauft habt, bekommt ihr automatisch einen der vorderen Plätze in der Warteschlange der Vorbestellungen für Touch. Ihr müsst dafür jedoch bis zum 27. Oktober auf Oculus.com bestellen.

Für alle, die größere Räume nutzen wollen, gibt es zusätzliche Rift-Sensoren, die ab dem 31. Oktober für 79 Euro auf Oculus.com vorbestellt werden können und ab dem 6. Dezember ausgeliefert werden. VR mit Oculus Rift ist ein teures Vergnügen!

Hinzu kommen die Oculus In-Ear-Kopfhörer als separates Zubehör auf Oculus.com, die zum Preis von 59 Euro vorbestellt werden können und ab dem 6. Dezember ausgeliefert werden.

Das Oculus Rift VR-Headset kostet 699 Euro und ein leistungsfähiger PC ist ebenso nötig. Dafür müsst ihr nochmal rund 1000 Euro hinblättern, wenn ihr ohne fähigen PC in die virtuelle Realität abtauchen wollt.