Ein Basketball-Spiel zum Dunken und Gegnern in die Eier treten

Draymond Green’s Shut Up And Slam Jam Karate Basketball ist ein Basketball-Spiel. Ihr könnt Dunken – und Gegnern in die Eier treten.

Entwickelt wurde der Titel Ende letzten Jahres für Ludum Dare 37, ein Event zur Entwicklung kleinerer Game-Konzepte, veröffentlicht wurde es aber erst in dieser Woche. Das Game ermöglicht vier Spieler im lokalem Multiplayer-Modus und Kampfmechaniken werden auch nicht ignoriert. Die Story beschreibt, dass der Platz doppelt gebucht wurde – für ein Charity-Basketball-Event und für einen Karate Wettkampf. Warum also nicht beides kombinieren?

Wie man in dem Video hier sieht, handelt es sich nicht um ein Sportspiel mit kompletten Feature-Set. Der Titel ist ein Spiel im Stil von NBA Jam, gekreuzt mit Double Dragon.

Ihr könnt das Spiel hier für PC downloaden.