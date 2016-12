EA wählt Sea of Solitude als zweiten EA Originals Indie-Titel

Electronic Arts hat das Adventure Sea of Solitude als zweiten Titel für sein Indie-fokussiertes EA Originals Label ausgewählt, wie das Unternehmen jetzt bekannt gab.

Entwickelt wird Sea of Solitude vom Berliner Studio Jo-Mei Games, die ihren Titel im Februar 2015 mit wunderschönen Screenshots auf ihrer Webiste präsentierten. Sea of Solitude erzählt die Geschichte von Kay, einen jungen und so einsamen Frau, dass sie zu einem Monster wird. Kay durchquert auf einem Boot eine teilweise versunkene Stadt und trifft dabei auf einige andere Lebenwesen wie sie. Sie beginnt dann zu verstehen, was passiert ist.

EA hatte sein EA Originals Label im Sommer diesen Jahres vorgestellt. EA will Indie-Entwicklern helfen, einizigartige, tolle, innovative und erinnerungswürdige Spiele“ auf den Markt zu bringen, die Patrick Söderlund es beschrieb. Entwickler, die von EA ausgewählt werden, erhalten Finanzierungshilfe sowie Unterstützung beim Marketing und Vertrieb und dürfen einen größeren Anteil der Einnahmen behalten als dies bei traditionellen Publishing-Verträgen der Fall ist.

Sea of Solitude nach Fe, einem 3D-Platformer von Zoink Games, der zweite Titel unter dem EA Originals Label.

Plattformen sind noch nicht bekannt, nachdem EA nun aber hinter dem Projekt steht, dürfen wir auf PC, PS4 und Xbox One hoffen.