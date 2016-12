Dreadnought: Weltraumschlachten der Spec Ops: The Line Macher kommen auch für PS4

In der Free-to-Play-Weltraumsimulation Dreadnought vom Berliner Entwickler YAGER befehligt ihr riesige Raumschiffe in sehr taktisch geprägten Weltraumschlachten. Diese spannende Action kommt im nächsten Jahr auch für die PS4, wie YAGER auf der PlayStation Experience am Wochenende ankündigte.

Der Action-Titel ist auf dem PC momentan in der Beta-Tester und übergibt euch nicht nur die Verantwortung für ein einzelnes Raumschiff, sondern macht euch gleich zu Befehlshabenden einer ganze Flotte, aus der ihr vor und während der Kämpfe ein aktives Schiff auswählen und anpassen könnt.

Auf der offiziellen Seite des Publishers Greybox könnt ihr euch schon mal für den geschlossenen Beta-Test von Dreadnought auf der PS4 bewerben. Dieser soll Anfang 2017 auf der Sony-Konsole starten.