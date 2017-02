Digimon World: Next Order ab sofort für PS4 erhältlich

Bandai Namco gibt bekannt, dass Digimon World: Next Order ab sofort für alle Digimon-Zähmer auf PlayStation 4 erhältlich ist. Passend dazu ist hier der Launch Trailer für euch!

In Digimon World: Next Order werdet ihr in die Digitale Welt gesogen, die von den Machinedramon belagert wird. Zwei Digimon eilen euch zu Hilfe, um sich der drohenden Gefahr zu stellen. Gemeinsam brecht ihr auf, um durch die Digitale Welt zu reisen, den Ursprung der Machinedramon-Plage auszumachen und letztlich zurück in die reale Welt zu finden.