Die The Witcher 3 Sex-Szenen aufzunehmen war wie beim Masturbieren erwischt zu werden, sagt Geralts Synchronsprecher

Doug Cockle, der Synchronsprecher von Geralt aus The Witcher, hat kürzlich seine Arbeit an der Rollenspiel-Reihe beschrieben und dabei darüber gesprochen, wie seltsam es ist, Sex-Szenen zu vertonen, wenn man ganz alleine im Aufnahmeraum ist.

Cockle kam zufällig an die Rolle als Entwickler CD Projekt RED das erste Spiel der erfolgreichen Reihe 2007 veröffentlichte. Beinahe wäre eher beim Nachfolger nicht mehr dabei gewesen, weil CD Projekt RED sich für ein anderes Tonstudio entschied. Nur weil Cockle von einem Freund hörte, dass der polnische Entwickler wieder für die Rolle von Geralt castete. Er kontaktierte Bekannte beim Studio und konnte sich am Ende als definitiver Geralt etablieren. Seine Stimme ist es unter anderem, die Geralts Charakter heute in The Witcher Spielen zum Leben erweckt und definiert.

In The Witcher 3 kann Geralt alte Liebschaften wiederbeleben, beispielsweise zu Triss Merigold oder Yennefer von Vengerberg. Cockle hat aber bei den Sychronaufnahmen keine der Sprecherinnen dieser Charaktere getroffen. Stattdessen beschränkte sich deren Beitrag auf einige Zeilen Text auf einem Blatt. Als er also beispielsweise die Einhorn-Sex-Szene aufnehmen musste, war er völlig alleine in einem Raum.

Man muss eine Reihe verschiedener Intensitäten, verschiedene Arten von Verletzungen, verschiedene Arten von Geschrei, verschiedene Arten des Sterbens aufnehmen – Man muss verschiedene Wege finden, um zu sterben. Es ist das Gleiche für Sex: Man muss es auf verschiedene Weisen genießen. Was macht der andere Charakter bei dir? Welche Geräusche löst das bei einem aus? Es ist interessant!

Auf einer Bühne oder einem Set sprechen die Darsteller die Sex-Szene vorher durch. Cockle musste sich diese intimen Momente vor dem geistigen Auge vorstellen und Geralts entsprechende Geräusche simulieren.

Wenn man das in der Studio-Box macht, dann ist da ein ganz anderes komisches Gefühl, denn es ist etwas wie Masturbation, man wird beim Masturbieren erwischt. Kann man sich das vorstellen?

Er vergleicht diese Arbeit mit „ordentlichem Wichsen und dann kommt plötzlich deine Mutter rein“. Wenn man bedenkt, wie viele Sex-Szenen es in The Witcher 3 gibt, kam Cockles Mutter ganz schön oft herein.