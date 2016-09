Deutscher Star-DJ Zedd produziert Track für League of Legends World Championship

Auf der eSport-Facebook-Seite von League of Legends hat Riot Games am Freitag einen Teaser veröffentlicht, um langsam den Hype um das eSport-Event „World Championship“ anzuschieben. Die League of Legends World Championship startet in dieser Woche im Los Angeles Staples Center und dauert bis Ende Oktober an. Wer den Teaser genau betrachtet, findet das Logo des deutschen Grammy-Gewinners und Star-DJs Zedd (u.a. Clarity), der einen Track zum Gaming-Spektakel produziert hat.



In diesem Jahr kümmert sich demnach Zedd um den World Championship-Song und dieser ist bereits verfügbar und nennt sich Ignite.

Riot Games scheint einen Hang für elektronische Musik zu haben. 2014 verpflichtete Riot Games die Imagine Dragons für den World Championship Theme-Song – mit überwältigendem Erfolg. Das Musik-Video hat alleine auf YouTube um die 60 Mio. Views gesammelt.

League of Legends ist der größte eSport-Titel der Welt. Rund 30 Mio. Menschen spielen das Game jeden Monat!