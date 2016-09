Der Oktober wird stark! Das sind eure Gratisspiele im Oktober bei PlayStation Plus und Xbox Live

PlayStation Plus- und Xbox Live Gold-Abonnenten bekommen im Oktober wieder Spiele gratis für ihre Konsolen und der kommende Monat hat es endlich mal wieder in sich. Nachdem Sony bislang eigentlich nur Indie-Spiele rausrückte, ging das Unternehmen im September mit Lords of the Fallen auf die Überholspur. Im Oktober kommt es aber noch besser! Und Microsoft mischt natürlich auch noch mit. Welche Titel erwarten euch also im kommenden Monat? Hier die Antwort!

Im Oktober gibt es für PS4-Besitzer doch tatsächlich das Resident Evil-Remake und die hervorragende Transformers-Umsetzung gratis. Geil! Hier die vollständige Liste der Spiele, die (ab 4. Oktober für PlayStation-Plattformen) kostenlos heruntergeladen werden können:

PlayStation Plus:

Resident Evil – PS4

Transformers: Devastation – PS4

Mad Riders – PS3

From Dust – PS3

Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ – PS Vita

Actual Sunlight – PS Vita

Microsoft macht seinen Job in den letzten Monaten sehr gut, zieht im Oktober aber bei dem Angebot der Gratisspiele den Kürzeren.

Xbox Live Gold:

Ab 1. Oktober bei Games with Gold:

Super Mega Baseball: Extra Innings (Xbox One)

MX vs. ATV Reflex (Xbox 360) – bis 15. Oktober

Ab 16. Oktober bei Games with Gold:

The Escapists (Xbox One)

I Am Alive (Xbox 360)