Das Studio hinter Sleeping Dogs, Tomb Raider: Definitive Edition, Disney Infinity 3 gibt es ab heute nicht mehr

United Front Games, das Studio hinter dem Action-Titel Sleeping Dogs, gibt es seit heute nicht mehr. Anscheinend kam die Schließung sehr plötzlich.

Das Studio arbeitete aktuell an Smash+Grab, einem Online-„Bandenkrieg“-Titel, der erst kürzlich in die Early Access-Phase ging. Es gab sogar schon ein kostenloses Wochenende auf Steam. Vor etwa 2 Jahren schlossen United Front Games und Nexon ein Publishing-Abkommen und bis vor wenigen Tagen lief auch die PR-Maschinerie noch auf Hochtouren… bis gestern, um genau zu sein. Erst gestern wurde noch ein Interview veröffentlicht, in dem UFG davon träumt, Smash+Grab einen Storymodus zu verpassen.

Die Schließung des Studios wurde bestätigt und das Spiel vom Steam-Service genommen (man erreicht zwar die Seite des Spiels, kann es dort aber nirgends herunterladen).

Neben Sleeping Dogs und Smash+Grab hatte United Front Games außerdem an ModNation Racers und LittleBigPlanet Karting gearbeitet, das Team unterstütze darüber hinaus bei Tomb Raider: Definitive Edition, Halo: The Master Chief Collection und Disney Infinity 3.0.