Darum benötigen die Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Editionen 130 GB auf eurer Festplatte

Die Digital Deluxe, Legacy und Legacy Pro Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare werden 130 GB Speicherplatz auf eurer Festplatte einnehmen. Das ist eine gewaltige Menge und rund ein Viertel der Speicherkapazität gängiger Konsolen mit 500 GB Festplatte. Activision hat jetzt erklärt, weshalb Infinite Warfare auch fast infinite Speicher frisst.

Bei den 130 GB handelt es sich um eine Schätzung, die sowohl Infinite Warfare, die Modern Warfare Remaster-Neuauflage, Patches sowie Multiplayer-Maps umfasst, die noch bis Ende 2016 erscheinen sollen. Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered enthält zunächst 10 Maps, 6 weitere erscheinen in den kommenden Monaten.

Modern Warfare Remastered ist für PS4-Vorbesteller bereits verfügbar und benötigt 39,18 GB. Das wird sich aber mit dem Release der Multiplayer-Maps noch ändern. Die genaue Größe von Infinite Warfare kennen wir noch nicht, Black Ops III aus dem vergangenen Jahr benötigt ca 59 GB auf der Festplatte. Damit sind wir schon bei rund 100 GB, kalkuliert man nun DLC für beide Titel ein, könnten 130 GB sogar nicht mal reichen.

Call of Duty: Infinite Warfare ist ab dem 4. November für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Wer Modern Warfare Remastered spielen will, muss zur Digital Deluxe, Legacy oder Legacy Edition kaufen und benötigt zum weiteren Spielen auch nach dem Download die Infinite Warfare-Disc im Laufwerk.