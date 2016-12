Chloe ist der Star in Uncharted: The Lost Legacy

Obwohl Chloe bei den Uncharted-Fans sehr beliebt war, war sie in Uncharted 4 nirgendwo zu sehen. Bleibt also die Frage: Was passierte mit ihr nach den Ereignissen von Uncharted 3: Drake’s Deception? Wir werden die Antwort erhalten!

Sony eröffnete die Playstation Experience 2016 mit einem neuen Standalone-Abenteuer, in denen die Frauen Chloe und Nadine die Hauptrolle spielen. Laut Sonys Shuhei Yoshida erscheint Uncharted: The Lost Legacy im kommenden Jahr, exklusiv für PS4. Hier ist der Trailer: