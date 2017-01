Capcom bringt realen Horror mit Resident Evil 7 Live Escape Game nach Deutschland

Capcom und der Escape Room-Anbieter TeamEscape bringen passend zum Start von Resident Evil 7 die Horror-Erfahrung der Videospielvorlage als Live Escape Game in mehreren deutsche Städte.

Das Live Escape Game lässt seine Teilnehmer fordernde Rätsel ganz im Stil von Resident Evil lösen – und dabei mehr über die Geschichte der mysteriösen Baker-Familie aus dem neusten Teil der Horror-Game-Reihe erfahren. Den Anfang der Kooperation werden Anfang 2017 die Locations von TeamEscape in Hamburg und Köln machen, weitere Räume in Deutschland sollen folgen. Die genauen Termine werden in den kommenden Wochen auf der offiziellen Website unter teamescape.com/residentevil enthüllt.

Resident Evil 7 ist ab dem 24. Januar für PS4, Xbox One und PC verfügbar und kann auch mit PlayStation VR gespielt werden.