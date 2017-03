Call of Duty: Modern Warfare Remastered Variety Kartenpaket jetzt erhältlich

Das Variety Kartenpaket für Call of Duty: Modern Warfare Remastered bringt vier unvergessliche Maps zurück.

In „Chinatown“ kämpft ihr euch durch die von Neonlichtern durchfluteten Gassen, während ihr euch in „Broadcast“ wilde Gefechte in einem verlassenen Nachrichtenstudio liefern. Auf der Map „Creek“ gilt es, eure Fertigkeiten als Scharfschütze unter Beweis zu stellen, in „Killhouse“ warten schnelle und actionreiche Nahkampf-Duelle auf euch.

Käufer des Variety-Kartenpakets erhalten außerdem zehn seltene Vorratslieferungen der neuen Operation Löwenangriff mit zahlreichen neuen Objekten und jeder Menge Ausrüstung.

Das Modern Warfare Remastered Variety Kartenpack ist ab sofort verfügbar und bietet vier neu aufbereitete Maps aus dem Klassiker Call of Duty IV: Modern Warfare.