BioWare verspricht große Änderungen für Mass Effect: Andromeda

Der Start von Mass Effect: Andromeda verlief nicht ganz unproblematisch, Meldungen technischen Fehlern und miesen Animationen machten die Runde und Fans zeigten sich enttäuscht. Entwickler BioWare will dagegen nun ankämpfen und verspricht erste technische Verbesserungen, deutet aber auch große, noch bevorstehende, Veränderungen an.

Nachfolgend findet ihr die Patch-Notizen für Version 1.05 vom BioWare Blog. Die auffälligsten Verbesserungen umfassen „verbesserte Lippensynchronität und Gesichtsanimationen während Unterhaltungen“, allerdings wissen wir damit noch nicht, wie viel natürlicher sich Unterhaltungen dadurch zeigen werden:

Improved tutorial placement

Single player balance changes: Ammo crates, armor, weapons, nomad, profiles, attacks, and progression

Multiplayer balance changes: Weapons, cover, and enemies (check back for detailed notes on balance changes)

Added option to skip autopilot sequences in the galaxy map

Improved logic, timing, and continuity for relationships and story arcs

Improved lip-sync and facial acting during conversations, including localized VO

Fixed various collision issues

Fixed bugs where music or VO wouldn’t play or wasn’t correct

Fixed issue where global squad mate banter sometimes wasn’t firing on UNCs

Fixed issue where player was unable to access the Remnant Console Interface after failing decryption multiple times

Fixed issue where fast travel is sometimes disabled after recruiting Drack until the player reloads a save

Fixed issue where Ryder can become stuck in the start of Biotic Charge Pose

Fixes issues related to some saves

Fixed issue where objective sometimes becomes un-interactable for players in multiplayer

Streaming and stability improvements