Bericht: Warner Bros. Montreal stellt unangekündigtes Suicide Squad Spiel ein

Warner Bros. Montreal hat sein unangekündigtes Suicide Squad Spiel, zu dem es schon seit mindestens zwei Jahren Spekulationen gibt, eingestellt. Das melden verschiedene, mit der Entwicklung vertraute, Quellen. Das Studio wird sich jetzt auf sein zweites, großes Projekt konzentrieren: Ein Batman Spiel über Damian Wayne.

Die Führungsriege bei Warner Bros. hat Anfang des Monats entschieden, das Suicide Squad Spiel zu streichen, nachdem es einige Turbulenzen bei Warner Bros. Montreal gab. Das Spiel sollte die Truppe von DC-Antihelden in den Mittelpunkt stellen und Koop-Elemente bieten und war seit mindestens Jahren in Entwicklung. Hinweise darauf gab es ebenso lang, allerdings war das Warner-Management während einiger Greenlight-Meetings von der Qualität anscheinend nicht überzeugt und zog deshalb vor kurzem den Stecker.

Warner Bros. Montreal wurde 2010 gegründet und hatte seither den Action-Titel Batman: Arkham Origins, den Vorgänger zu Arkham-Reihe der rockstead Studios, entwickelt. Seit dem Release hatte das Studio keine neuen Titel angekündigt, Arkham Origins deutete allerdings schon ein Zusammenkommen der Antihelden an. Auch das Handheld-Spiel, Arkham Origins Blackgate deutete ein Suicide Squad Spiel an.

Viele hatten erwartet, dass das Suicide Squad Spiel zusammen mit dem Film im August veröffentlicht werden würde, Warner Bros. Interactive war diesbezüglich allerdings absolut still. In der nächsten Zeit wird es also kein Suicide Squad Spiel geben. Schade!