Battlefield 1 zeigt euch das ganze Ausmaß des Krieges

Ab dem 21. Oktober zeigt euch Electronic Arts in Battlefield 1 das ganze Ausmaß des Krieges. In dem Shooter nehmt ihr an epischen Schlachten des Ersten Weltkrieges teil, in epischen Multiplayer-Schlachten für bis zu 64 Spieler ist eure Taktik an die spektakulären Umgebungen und Zerstörungen angepasst. Eure Fähigkeiten im Kampf zeigt ihr in den Mehrspieler-Partien nicht nur mit der Hand an der Wafffe, sondern steigt auch in spektakuläre Fahrzeuge zu Land, Wasser und Luft ein, darunter Panzer, Motorräder, Doppeldecker, riesige Schlachtschiffe und sogar auf Kriegspferden könnt ihr dem Gegner einheizen.

Euch erwarten in Battlefield 1 abwechslungsreiche Szenarien, von den Alpen bis hin zu den Wüsten Arabiens tobt an Land, zu Wasser und in der Luft ein gewaltiger Krieg, der die Geburtsstunde der modernen Kriegführung markierte. Die enormen Zerstörungen der Schlachtfelder lassen keine Schlacht wie die andere aussehen – egal ob große oder kleine Fahrzeuge oder sogar ganze Gebäude: Motorräder, Panzer, winzige Holzhütten oder mächtige Festungen aus Stein – alles kann zerstört werden.

Der Kampagnen-Modus bietet euch verschiedene Kriegsgeschichten aus entlegenen Teilen der Welt durch die Augen verschiedener Personen, die dieser erste moderne Krieg der Geschichte einst zusammenführte:

Einflussreiche Freunde:

Die Entente verliert den Krieg in der Luft. In einer Zeit, in der die durchschnittliche Lebenserwartung eines Kampfpiloten 17 Tage beträgt, geraten die Briten gegen die deutschen Fliegerasse mehr und mehr ins Hintertreffen. Nimm die Herausforderung an und stürze dich über der Westfront in waghalsige Luftkämpfe. Freu dich auf packende Luftschlachten, unerwartete Begegnungen und die Geschichte einer wahren Freundschaft.

Nichts steht geschrieben:

In den Wüsten des Mittleren Ostens rebellieren arabische Stämme gegen die Tyrannei des osmanischen Reichs, dessen verheerende Artillerie auf berittene Rebellen mit Gewehren feuert. Finde als Beduinenkriegerin an der Seite des legendären Lawrence von Arabien einen Weg, den technisch überlegenen Feind zu besiegen und ein tödliches Eisenbahngeschütz zu zerstören.

Durch Morast und Blut:

Im Herbst 1918 bereiten britische Truppen einen massierten Angriff auf die französische Stadt Cambrai vor. Angesichts ihrer Panzer rechnet das alliierte Oberkommando fest mit einem Durchbruch. Aber der Mark V-Panzer hat einen entscheidenden Fehler: Er ist nicht verlässlich. Stoße zur Besatzung eines defekten Panzers, die hinter den feindlichen Linien zusammenarbeiten muss, um zu überleben.

Avanti Savoia!:

Die Alpenfront zwischen Italien und Österreich-Ungarn ist erstarrt. Umgeben von schneebedeckten Bergen vermag keine Seite den Feind zu brechen, doch das Gebirgsjäger-Regiment der Arditi plant einen unorthodoxen Angriff. Schlüpfe in die Panzerung eines Ardito und kämpfe in den Alpen um eine strategisch wichtige Festung.

Der Meldegänger:

Das Britische Empire plant eine nie da gewesene Invasion des osmanischen Mutterlandes, um eine neue Front zu eröffnen. An den Landeoperationen bei Gallipoli – dem D-Day des Ersten Weltkriegs – nehmen über eine Million Soldaten teil. Als Anzac-Meldegänger wirst du Zeuge der epischen Bombardements und der Landung am Strand, während du an der Front lebenswichtige Nachrichten überbringst.

Battlefield 1 ist ab dem 21. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.