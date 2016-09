Battlefield 1 hat nur fünf Singleplayer-Missionen

Die Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 hat nur fünf Missionen. Das geht aus der Beschreibung der Kampagne auf der offiziellen Website des Shooters hervor. Dabei ist die Rede von 5 sogenannten „War Stories“ (Kriegsgeschichten), wie Entwickler EA DICE sie nennt. Diese finden auf verschiedenen Schauplätzen des Ersten Weltkrieges statt, beispielsweise Europa oder auch dem Arabischen Raum.

DICE hat jetzt Informationen zu den 5 Missionen veröffentlicht, die man wohl ganz bewusst nicht Missionen sondern „War Stories“ genannt hat, weil man unter den Fans keinen Aufschrei provozieren will.

Einflussreiche Freunde:

Die Entente verliert den Krieg in der Luft. In einer Zeit, in der die durchschnittliche Lebenserwartung eines Kampfpiloten 17 Tage beträgt, geraten die Briten gegen die deutschen Fliegerasse mehr und mehr ins Hintertreffen. Nimm die Herausforderung an und stürze dich über der Westfront in waghalsige Luftkämpfe. Freu dich auf packende Luftschlachten, unerwartete Begegnungen und die Geschichte einer wahren Freundschaft.

Nichts steht geschrieben: