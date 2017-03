Anscheinend ist ein Porno-Star in der Nintendo Switch

In Japan gibt es einen sehr bekannten Schwulen-Porno mit dem Titel „A Midsummer Night’s Lewd Dream“ (bedeutet: Ein unanständiger Traum in einer Sommernacht), der Grundlage unglaublich vieler Memes in Japan ist. Anscheinend taucht einer der Stars des Films im Einrichtungsbildschirm der Nintendo Switch Screenshot-Funktion auf.

Aufgrund der überzogenen Schauspielerei wird sich selbst in Japan schon seit langer Zeit über A Midsummer Night’s Lewd Dream lustig gemacht. Selbst heutzutage tauchen die Charaktere noch in online Memes auf.

Einer dieser Charaktere ist „GO“, der sich mit der Zeit in ein „GO ist GOTT“-Meme verwandelt hat (in Japan „GOは神“ oder „GO wa kami“).

Hier sind ein paar GO-Memes:



Als zum weltweiten Verkaufsstart der Nintendo Switch am Freitag auch in Japan die Leute ihre brandneue Konsole einrichteten, viel einigen ein bekanntes Gesicht auf:



Der Gastauftritt von GO ist aber nicht nur auf Japan begrenzt. Der Screenshot-Bildschirm von GO kommt weltweit zum Einsatz:

Wenn diese Ähnlichkeit kein Zufall ist, dann hat jemand bei Nintendo einen wirklich lustigen Sinn für Humor!