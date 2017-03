Alter Bekannter kehrt in Tekken 7 zurück

Brasilianisches Capoeira verbindet Tanz, Akrobatik und Musik zu einer der aufregendsten Kampfsportarten der Welt. Davon werden sich Beat ’em Up-Fans persönlich überzeugen können, wenn Tekken 7 im Juni PS4, Xbox One und auf Steam erscheint. Dann gibt es auch ein Comeback eines alten Bekannten: Eddy Gordo persönlich wird in dem sehnlichst herbeigesehnten Fighting Game wieder die Fäuste und Füße schwingen!

Ab dem 2. Juni ist der Ring auf PlayStation 4, Xbox One und Steam für PC eröffnet. Wer das Spiel bis dahin vorbestellt, darf schon am ersten Tag mit der berüchtigten Vampir-Dame Eliza, bekannt aus Tekken Revolution, in den Ring steigen. Darüber hinaus wird eine limitierte Collector’s Edition mit folgenden Inhalten erhältlich sein: Die Deluxe Edition des Spiels inklusive Season Pass und eine spektakuläre Diorama-Figur mit Kazuya und Heihachi in dynamischer Kampfpose. Abgerundet wird das Paket mit einem Steel Book und dem offiziellen Soundtrack des Spiels.