100 Jahre Panzer: Weltgeschichte zum Anfassen mit Wargaming

Der Panzer wurde vergangene Woche 100 Jahre alt, bei der Gelegenheit darf World of Tanks-Hersteller Wargaming natürlich nicht fehlen. Wargaming veranstaltete anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Panzers ein Event in England, der Heimat des ersten Panzers. Hunderte zufällig vorbeiströmende Passanten und Journalisten aus der ganzen Welt versammelten sich am Trafalgar Square, wo die Erinnerung mit Hilfe des Panzermuseums Bovington wieder aufleben konnte.

Exakt einhundert Jahre nach dem ersten Einsatz eines Panzers am 15. September 1916, haben Wargaming und The Tank Museum, Bovington eine Replik des Mark IV Panzers im Herzen von London präsentiert. Zwischen vielen Zuschauern konnte der jüngere Bruder des ersten Panzers der Welt seinen Weg vom Trafalgar Square zur Horse Guards Parade auf eigenen Ketten durch den Londoner Stadtverkehr antreten.

Darüber hinaus zeigte Wargaming im Rahmen einer Pressekonferenz die frisch gestarteten Spielmodi seiner World of Tanks-Produkte, in denen der Mark I für wenige Wochen die Hauptrolle spielt. In World of Tanks (PC) gibt es das Konvoi-Event, wo ein von der K.I. kontrollierter Mark I von zwei Teams mit Lanchester-Kampfwagen begleitet wird. Eines der Teams bewacht den Stahlriesen, während die gegnerische Fraktion den unberechenbaren Weg des Panzers über den Schauplatz Somme vorzeitig beenden muss.

Währenddessen schlüpfen Panzerfahrer auf den Konsolen (Xbox One, Xbox 360 und PlayStation 4) in die Rolle eines Kommandanten des Mark I. Zu guter Letzt dürfen sich Spieler auch in World of Tanks Blitz (iOS, Android, Mac, Win 10) hinter das Steuer eines modifizierten Mark I setzen, um in waghalsigen 7-gegen-7 Gefechten die Oberhand zu gewinnen.