LEGO Dimensions: Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind – Story Pack

Rund fünf Jahre nach dem letzten Harry Potter-Film ist nun endlich ein neuer Film aus dem von Joanne K. Rowling kreierten Universum in den Kinos, allerdings ohne den kleinen Zauber-Lehrling. „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ spielt in New York und dreht sich um die magischen Lebewesen aus dem Harry Potter-Universum, natürlich darf das passende Story Pack für LEGO Dimensions Toys to Life-Plattform nicht fehlen. Warner Bros. hat GamePire das Addon zum Film in seiner Deutschland-Zentrale gezeigt und wir sind absolut verzaubert!

Zauberhafte Umsetzung für Zauber-Fans

Bevor wir das Story Pack ausprobieren durften, gab es vorab natürlich den Film zu sehen und Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ist nicht nur super effektreich, sondern auch unheimlich unterhaltsam. Darin begleitet ihr den Zauberer Newt Scamander nach New York, dem dort einige seiner magischen Tierwesen aus seinem Koffer geflohen und entlaufen sind. Damit die Nomatch (auch Muggel genannten nicht magischen Bewohnern) nichts von Zauberern und magischen Wesen mitbekommen, muss Newt die Tierchen wieder einfangen. Das dazu gehörige LEGO Dimensions Pack bietet sechs Level und neue LEGO Gateway-Steine für den Bau des Magical Congress of the United States of America (MACUSA) auf dem LEGO Toypad. Ihr könnt eure Newt Scamander LEGO Minifigur bauen und mit ihm eine Reihe von Zaubern wie Diffindo, Reparo und Lumos einsetzen. Kleine Hinweise auf die Harry Potter-Welt gibt es während des Films und Story Packs immer wieder.

In gewohnter LEGO-Manier spielt ihr alleine oder zusammen mit Freunden sehr nah am Film durch dessen Story und lösen Rätsel. Die Level sind den Sets des Films nachempfunden, die Geschehnisse aber nicht immer 1:1 umgesetzt. Der Niffler vom Anfang des Films hat im Spiel plötzlich eine lustige Cap auf und dank der Spielmechanik von LEGO Dimensions könnt ihr auch Charaktere in das Story Pack holen, die im Film fehlen. Indem ihr die Figur von Harry Potter auf das LEGO Dimensions Toypad stellt, holt ihr den Zauber-Lehrling doch noch in die Story. Oder Batman. Oder Sonic the Hedgehog aus dem neuen SEGA/Sonic Pack, das Warner ebenfalls vorstellte. Alle LEGO Dimensions Charaktere sind möglich und das hat das Spiel dem Film voraus.

Multiplayer-Spaß

Wie die neueren Erweiterungspacks ab Welle 6 bietet das Phantastische Tierwesen Story Pack natürlich ebenfalls Wettbewerbe in Kampfarenen, die lokal im geteilten Bild von bis zu vier Spielern ausgetragen werden können. Für jede Kampfarena gibt es vier verschiedene Spielmodi und sie bieten ganz eigene Fallen, besondere Kräfte und interaktive Umgebungen. Fans von Harry Potter und dessen magischen Universum können sich mit dem Story Pack also richtig austoben.

Das LEGO Dimensions: Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind – Story Pack ist ab sofort im Handel erhältlich und funktioniert auf PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 und Wii U.